Westerberg menar att de cirka 28 procent jag angav som utnyttjandegrad för svensk vindkraft i ”Jämför rätt saker mellan olika kraftslag” den 2 mars syftar på maximal utnyttjandegrad under året. Det faller på sin orimlighet. I stället för ett ”förtydligande” blandar han ihop det med värdet för årets topplasttimme vilket är en helt annan sak. Min beräkning med data från Energimyndigheten visade att det var ett medelvärde för hela året 2021. Den maximala utnyttjandegraden för årets bästa timme var cirka 80 procent.

Westerberg tycker att jag som forskare bör hålla mig till kända fakta och inte referera till branschorganisationen Svensk vindkrafts uppgifter om framtida förväntad utnyttjandegrad för ny vindkraft. Det ligger i en forskares intresse att även blicka framåt. Vestas vindkraftverk V236-15.0 MW som finns i drift som prototyp i Danmark uppges kunna få en utnyttjandegrad över 60 procent. Att Svensk vindkraft för 2025 och 2030 anger 40 respektive 45 procent för ny vindkraft är därför inte ute i det blå.

Westerberg blickar själv framåt när han anger att Hitachis SMR-reaktor BWRX-300 skulle ge en produktionskostnad på cirka 60 dollar per Megawattimme. Eftersom ingen sådan är byggd ännu vet vi inget om sanningshalten i denna uppskattning. I samma artikel (Utility drive augusti 2022) anges 58 dollar per Megawattimme för Nuscale. Reuters skriver 20 januari att Nuscale är första SMR-reaktor som blivit godkänd av strålsäkerhetsmyndigheten i USA och att Nuscale uppdaterat kostnaden till 89 dollar per Megawattimme. Det är en anmärkningsvärd ökning. Är även Hitachis uppskattning för optimistisk?

Westerberg tycker att jag känner till att i Energiforsk rapport (december 2021) har experter gjort ”bästa möjliga uppskattning” av framtida kostnad för ny elproduktion. Visst, men samtida experter från IEA (International Energy Agency) som jag också nämnde fick i sin ”bästa möjliga uppskattning” cirka 2,5 gånger högre kostnad per kWh för ny kärnkraft. Studera gärna gjorda antaganden för att förstå de stora skillnaderna. Uppskattningar för framtiden har alltid osäkerheter och är inte sanningar förrän de inträffat. Det har inte byggts någon kärnkraft i Sverige sedan 1980-talet så ingen kan i dag med säkerhet säga vilken kostnaden per kWh skulle bli för ny svensk kärnkraft. Inte minst gäller det de nya SMR-reaktorerna, som inte finns i sinnevärlden någonstans i världen i dag.

Min tro är därför att ny kärnkraft inte kommer att bli billigare per kWh än ny vindkraft och ny storskalig solkraft, som byggs för fullt i dag, medan vi får vänta åtskilliga år på ny kärnkraft i Sverige. Jag ser fram emot facit om 10-20 år.

Bengt Stridh

Forskare energiteknik MDU