Duon stängs av efter kaoset

Björklövens sportchef Per Kenttä rasade under onsdagen mot VIK, då VIK:s läkare enligt Kenttä låg bakom den anmälan mot Daniel Rahimi som kom vid lunchtid. Senare under dagen kunde dock VLT avslöja att även hockeyallsvenskans referensgrupp valt att, senare än brukligt, anmäla Rahimi till disciplinnämnden.