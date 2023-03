För det var inte så att Björklöven körde över VIK spelmässigt i den fjärde kvartsfinalen. 1–0 i power play för de gulsvarta gav en ledning som kändes logisk efter en energifylld start, och om Ludvig Östmans stolpskott strax efteråt hade tagit vägen in i stället för ut vet man inte var den här matchen hade tagit vägen. Samma sak om den puck som videogranskades sent i andra perioden hade gått in och inte ut.