Vi kan ta den amerikanska riksbankens agerande, The Fed, för det är den som bestämmer även vad Europas och Sveriges gör, och våra har gjort och sagt allt detta, bara lite senare än USA.

Och man blir förstås kallad hippie och kommunist av människor som inte bara har råd att genomlida en lågkonjunktur, om den nu mot all förmodan skulle komma, utan även tjänar på en lågkonjunktur. När vanliga låg- och medelinkomsttagare måste sälja i panik så står de där med cash och guld och köper tillgångar till reapris.

Nu är det inget att göra åt. Misstagen gjordes, nu är det bara till att försöka rädda vad som räddas kan. Och som vanligt är det vanligt folk och småföretag som drabbas hårdast när finansmarknaderna havererar.

Det är inte särskilt konstigt att alltfler människor slutat lita på eliterna, på etablissemanget, på The Powers That Be. TPTB-gänget ska vara de skarpaste hjärnorna, de som ska se till att systemet håller, men det gjorde de inte. Istället höll de räntorna för låga för länge och köpte samma värdepapper som de regionala banker som gått omkull i USA. Sedan, pang, höjde de räntorna i den snabbaste takten på 30 år.