Från det nukleära gänget så finns bara ett tänk om baslast. Atomkraft som baskraft. Vattenkraft fungerar som reglerkraft. Konkurrenskraftig förnyelsebar vindkraft ska bekämpas med politiska medel och subversiv desinformation. A new kid on the block. Mycket irriterande nykomling för de intressekonservativa i energifrågan.

För den som vill ta steget ut ur Atomkyrkan och titta verkligheten så ser man något helt annat. i praktiken har vi T-V-Å olika system för baslast. Vilket är en svensk gudagåva. Bestående av två komponenter. Den mindre nukleära baslasten där de reaktorer som går producerar på fullast. Den större förnyelsebara baslasten baserad på komplementär vind och vatten som i praktiken också fungerar som baslast. Som varje dag står för 2/3 av Sveriges elproduktion. Året runt.

Nyckeln till förnyelsebar baslast är vinden. Vinden förser Sverige med både momentan elproduktion och indirekt elproduktion. Vinden driver vindkraftverken när vindstyrkan är mellam 3 till 25 sekundmeter. Vinden för också med sig nederbörd i form av regn och snö som fyller på våra vattenmagasin. När vindstyrkorna är svaga öppnar man luckorna till till vattenkraftsturbinerna. När vindstyrkorna är starka så bygger man vattenmagasin.