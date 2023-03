Enligt SCB sjönk antalet påbörjade bostadslägenheter i Västerås med över 73 procent mellan första och sista kvartalet 2022, och Boverket prognosticerar att nybyggnationen kommer halveras nationellt under 2023. Sannolikt är minskningen dock betydligt kraftigare än så. En påbörjad bostad är enligt SCB:s definition lika med ett startbesked, men det betyder inte nödvändigtvis att byggprojektet faktiskt påbörjats. Hur många bostäder som faktiskt färdigställs under 2023 vet vi först om ett antal år.

- Sänk tröskeln för förstagångsköpare. För att öka hushållens möjligheter att låna till en bostad bör det skärpta amorteringskravet slopas. För förstagångsköpare borde det vara möjligt att under de första fem åren slippa all amortering. Förstagångsköpare och hushåll som under en period i stället hyrt bostad bör dessutom ges tillgång till ett startlån som i praktiken sänker bolånetaket. På detta sätt kan fler ha råd att efterfråga en bostad, vilket gynnar bostadsproduktion

- Inför reformer för att förenkla byggande och korta ledtider. Bostadsbyggande kringgärdas av ett omfattande regelverk. Flera lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer styr vad som får byggas, var bostäder får uppföras och vilka egenskaper bostäder ska ha. Regeringen bör inleda en översyn över vilka delar av det samlade regelverket som är nödvändiga och vilka undantag som kan tillåtas.

- Underlätta för konvertering av lokaler. I det som redan byggts finns möjligheter att bygga mer. En mer flexibel användning av det befintliga fastighetsbeståndet ger till exempel utrymme att konvertera yta som används för lokaler till bostäder, tillfälligt eller permanent. Det är ett sätt att nyttja fastighetsbeståndet mer effektivt. Men det förutsätter att regelverken anpassas för att undanröja de hinder som finns. Nuvarande regelverk kring konvertering behöver därför förenklas och göras långsiktigt.

Även i goda tider är det viktigt att förenkla förutsättningarna för bostadsbyggande. Betydelsen av fungerade reformer ökar dock betydligt i när konjunkturen viker neråt. Sverige har inte råd med en ännu mer dysfunktionell bostadsmarknad – det är dags för reformer nu.

Lisa Hjelm

Näringspolitisk chef Fastighetsägarna MittNord

Anna Gillström

Bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen Västmanland