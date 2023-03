Befarad olycka vållade tågstopp

Efter att blåljuspersonalen letat och inte hittat några spår kunde farhågorna avfärdas och tågtrafiken släppas på igen.

Enligt en notis på Trafikverkets hemsida kl 18.36 påverkades trafiken vid följande stationer:

Stockholm C, Sundbyberg, Bålsta, Enköping, Västerås C, Köping, Arboga, Örebro C, Örebro S, Kumla, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Skövde C, Falköping C, Herrljunga C, Vårgårda, Alingsås, Göteborg C

Strax innan kl 20 hade Trafikverket plockat bort notisen från hemsidan.