Under veckan har jag legat till sängs och oväntat följt rättegången mot Gwyneth Paltrow, främst via Youtube. Kanske är det febern, kanske är den verkligen jätteintressant.

Paltrow skakade på huvudet.

Hon hävdar tvärtom att det var Sanderson som orsakade olyckan och har stämt honom på den symboliska summan en dollar, samt att han ska betala hennes advokatkostnader.

Det är inte upp till mig att döma, särskilt inte i mitt tillstånd, men under hela rättegången var jag benägen att tro på Gwyneth, eftersom hennes barn Apple och Moses vittnat till hennes fördel.

– ”This asshole ran in to me. Han körde in i mig bakifrån, sa mamma till mig när vi sågs. Hon var i chock”, vittnade Apple.

Skulle den nästan larvigt rekorderlige Coldplay-stjärnan Chris Martin uppfostrat sina barn att ljuga i en domstol, knappast va?