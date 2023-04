Drygt 50 000 har kommit till Sverige, en låg siffra med tanke på att de mindre länderna Danmark och Norge båda ligger på över 40 000.

Den mest överraskande siffran från UNHCR är kanske Ryssland med 2,8 miljoner registrerade ukrainska flyktingar. De har svårt att få tillstånd att lämna landet, eftersom ryssarna kan utnyttja siffran i sin propaganda. Förmodligen rör det sig om många evakueringar – frivilliga eller med tvång – av ryssar och ryssvänliga ukrainare från de så kallade folkrepublikerna i Donbass i östra Ukraina, som Ryssland annekterat och som Ukraina nu försöker att återerövra.

Konvojer av ryska bussar har satts in i transport av barn och gamla. Det är troligt att befolkningen i dessa områden får höra att det är ukrainska nazister som nu anfaller de "ryska" regionerna. Här kan den ryska ledningen påminna om det som skedde under andra världskriget; då Hitlers arméer under operation Barbarossa trängde in i Sovjetunionen evakuerade Röda armén mängder av barn från judiska getton i Litauen till Ryssland. Vi kan anta att dagens ryska propaganda påminner om detta. Putins popularitet är i vilket fall stor i Ryssland och i Donbass.

Sverre Haukeland