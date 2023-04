Västeråsmajoriteten (S, KD, C och V) har höga ambitioner för klimatet. Målet är att Västerås stad som organisation ska vara fossilfri år 2030. Det genomsyrar alla våra satsningar, till exempel energieffektiviseringar i kommunala fastigheter, utveckling av vårt energibolag Mälarenergi och bättre förutsättningar för att bygga klimatsmart så att västeråsare kan leva hållbart i hela kommunen.

Vår senaste klimatsatsning kom för två veckor sedan och då presenterade vi klimatinvesteringar för 27 miljoner kronor, bland annat snabbar vi på bytet till LED-lampor i motionsspår och på gång- och cykelvägar. Vi backar alltså inte in i framtiden som Moderaterna hävdar.

Att per automatik uttala sig positivt till all typ av framtidsteknik, i det här fallet SMR (små modulära reaktorer), som verkar vara ärendet i Moderaternas debattartikel har inte något egenvärde. Vid tiden för kommunfullmäktige, som debattörerna hänvisar till, hade statliga Vattenfall släppt en uppdatering av en förstudie om att bygga SMR-reaktorer vid Ringhals. Det är alltså där, i anslutning till Ringhals kärnkraftverk, som SMR-frågan just nu ligger. Inte i Västerås och inte i andra kommuner.

Västerås stad ska vara restriktiva med att yttra sig i frågor som vi inte har rådighet över, i detta fall ändringar i kärntekniklagen. Eventuella lagändringar hanteras av riksdagen och inte av kommunfullmäktige i Västerås, hur gärna enskilda ledamöter i fullmäktige än skulle vilja att det var så.

Vi i Västeråsmajoriteten är trygga i vårt arbete med att minska kommunens fossilberoende och att skapa förutsättningar för att Västerås som ingenjörs- och teknikstad fortsatt ska ligga i framkant.