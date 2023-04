I en debattartikel i DN hette det att "den gröna omställningen får inte gå ut över samerna" (27/3).

Många vill ha vindkraft men inte i den egna kommunen/betesmarken.

I diskussionen om att bygga små kärnreaktorer (SMR) där elbehovet är stort, har en del stockholmare redan varit framme och i princip sagt "NIMB" (Not In My Backyard).