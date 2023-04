Den demokratiska majoriteten lokalt och nationellt styr vems/vilka idéer som ska lyftas i Sverige.

För att nå resultatinriktade strategier i olika företag och affärsverksamheter bör det finnas utrymme för nya marknader nationellt och internationellt.

I princip är det inte omöjligt att skapa nya möjligheter om viljan finns att ta vara på nya plattformar under kommande år inom besöksnäringen som inkluderar olika branscher.

Marketing blir första steget med reg.varumärken (PRV) via bland annat hemsidorna visitbergslagen.se och visitmalardalen.se.

Till en början är det inte med stora plånboken utan med små steg i rätt riktning, god vilja och att se omgivningen med allt vad som erbjuds ska ge långsiktiga resultat.

Projektperioden från 2006 avslutades i SweVisit AB 2011, här och nu när vi har varit berörda av pandemin och sedan över ett år krig i Europa krävs positiva signaler till nya möjligheter och insatser från näringslivet.

Fakta: Grunden till att EU bildades är det stora fredsprojektet efter andra världskriget. Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, frihet, demokrati, jämlikhet och folkets välfärd.

Genèvekonventionerna från år 1949 upprättades på initiativ av den Internationella Rödakorskommittén. Konventionerna bygger på principen om respekt för människoliv och bildar kärnan i den humanitära rätten.

Två citat av Winston Churchill:

“We make a living by what we get, We make a life by what we give”

“Konsten och kulturen är det som är poängen att försvara ett land och demokrati”

Anette Hult

vd MASH AB

vd SweVisit AB

Ersättare i vård-och omsorgsförvaltningen (M) i Västerås stad 2014-2022