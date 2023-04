Vänstermajoritetens styre har nu äntligen presenterat vad de vill göra under de kommande fyra åren i Västerås. Under tre rubriker presenteras den politiska viljeinriktningen – men saknar helt mätbara mål, förutom att Västerås ska vara en fossilfri kommun 2030 vilket inte kommer att mätas under denna mandatperiod. Flera stora problem tas inte upp och adresseras inte.

Västerås har en högre arbetslöshet än jämförbara kommuner. Det krävs kraftfulla åtgärder för att minska utanförskapet som en hög arbetslöshet innebär. Moderaterna vill ställa krav på heldagsaktivitet för att få bidrag och att starta utbildningar till serviceassistenter inom äldreomsorgen. På så vis bryter vi passivitet och ger fler möjlighet att arbeta inom ett område som har stora rekryteringsbehov.