Succéinhopp bakom tung VSK-skalp

VSK gästade Helsingsborgs IF i superettans tredje omgång på lördagen. Grönvitt som inlett seriespelet lovande med fyra poäng på två matcher kunde komma in mer avslappnade än hemmalaget. HIF har efter två raka förluster redan satts under press och lagets supportrar visade sitt missnöje mot sportchef Andreas Granqvist inför avspark med en banderoll där man bad honom att avgå.