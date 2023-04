Bach skrev om Jesus och de goda människornas tystnad

Akademiledamoten Horace Engdahl under kungens traditionsenliga middag för Nobelpristagarna på Stockholms slott 2019.

Matteuspassionen handlar om Jesus på korset. ”Verkets skönhet tar bort det skrämmande, ungefär som när man får intravenöst valium inför en särskilt otäck medicinsk undersökning.” Bachs musik tröstar lyssnaren under hela golgatavandringen till avrättningen, samtidigt som lyssnaren i högsta grad är inblandad, som deltagare snarare än åskådare. Dramat på Golgata är inte avslutat, det pågår ständigt i och omkring oss.

Jag känner också till den stora, höga och mycket långa känsla Matteuspassionen skänker, men jag hade inte till fullo begripit de motstridigheter som ger den känslan innan jag läste Horace Engdahls analys av verket, trots att jag både konfirmerats och läst Barabbas av Per Lagerqvist.

Klas Östergren, tilldelade Nobelpriset i litteratur 2016. Eftersom Bach var död sedan 270 år fick väl Dylan duga.

Handlingen i Matteuspassionen är ”en alldaglig situation”, skriver Horace Engdahl något tillspetsat. Folk hetsar mot en människa, i det här fallet Jesus, och sprider lögner om honom för att röja honom ur vägen. Bakom komplotten står översteprästen och de skriftlärda, opinionsledare som är besvärade av hans inflytande och avundas honom den uppmärksamhet han får. Anklagelsepunkterna är krystade men vinner tilltro när de förstärks genom organiserad ryktesspridning. (Här kan jag inte undvika att fundera på om Horace Engdahl använder Matteuspassionen som en allegori över Dagens Nyheter vs. Svenska Akademien men det förändrar inte sakinnehållet, det förändrar ingenting faktiskt).

När till sist lynchmobben är mobiliserad via kejsar Tiberius-tidens internet och fake news finns ingen återvändo, pöbeln har gått all in, är fullproppad med okunnigt pladder och slappa åsikter och kräver förstås hårdast möjliga straff så som pöblar gör i upphettade situationer.

I en bisarr twist väljer folket att benåda Barabbas, tjuv och mördare, framför Jesus. Sannerligen en fuck-up in the shit factory.

Det påminner mig om ett välkänt faktum bland psykologer, om hur folk anpassar sina åsikter till flockens åsikter även om man nyss visste att åsikterna var fel. Redan i mitten av 1900-talet kunde gestaltpsykologen Solomon Asch konstatera att bara en tredjedel av försökspersonerna stod fast vid att längst streck var längst när starka uppfattningar spreds om att ett kortare streck var längst. Inte heller var den nya åsikten en slapp anpassningen och en skitsamma-attityd – nej, deras perception hade faktiskt förändrats. Grupptryck hade förvandlat fel till rätt.