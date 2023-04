En rimlig uppskattning är då att ytterligare prisökningar är att vänta.

Det är korrekt att en reaktortyp, Nuscale’s Voygr 462 MW anläggning har en ökad uppskattning av kostnaderna för energi, vilket även det beror på inflationen.

I sammanhanget är det viktigt att förstå att denna reaktortyp är den första av sitt slag och det finns goda förutsättningar för avsevärt lägre kostnader när serieproduktionen kommer i gång. Sverige, under ledning av Asea utvecklade och byggde nio reaktorer i Sverige och två i Finland från första kontraktet 1966 till den sista reaktorn invigdes 1985, där processen vidareutvecklades år från år med större och större effekt och där den sista reaktorn byggdes under utsatt tid och till budget.

På samma sätt som Hitachi’s BWRX-300 reaktor har en kostnadsuppskattning given vid en viss tidpunkt, har den turbin, Vestas V236-15.0 MW, som Bengt för fram en kapacitetsfaktor som är given under specifika förutsättningar. Det är en turbin designad för havsbaserad vindkraft och i Vestas broschyr anges att 60 procent uppnås vid en medelvindhastighet om 10 meter per sekund och 100 procent tillgänglighet.