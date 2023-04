De flesta föreningar i Västerås får ett bidrag av Västerås stad. Då ska också våra program vara tillgängliga för allmänheten. Som det ser ut nu så är de inte det. Alla har inte VLT, där vi lägger in program under Idag-spalten. I Västerås tidning lägger vi in våra program under Guiden, men alla får inte den tidningen heller.

Biblioteket måste också hjälpa till att marknadsföra programmen i hörsalen. Detta har redan tagits upp med biblioteksledningen, men det händer ingenting. Samarbetet med biblioteket är tyvärr plus minus noll.

På ett bibliotek borde det i alla fall finnas en bokhylla eller anslagstavla intill hörsalen, där föreningarna själva kan sätta upp sina program. Det finns inte heller. Allt är borttaget.

Det är i alla fall helt fantastiskt att det fortfarande finns böcker i papper på biblioteket, kan man tycka. Men de försvinner säkert också vad det lider, om allt ska vara digitalt i framtiden.

Däremot har biblioteket en helt fantastiskt duktig vaktmästare, “Sebbe”, så när man har ett program i hörsalen hjälper han till med mikrofon till den som hälsar välkommen och mygga till föreläsaren. Han kontrollerar ljud och ljus och är mycket behjälplig med allt. Det är en toppenkille, men han kan inte hjälpa oss med marknadsföringen i stort, tyvärr.

Digitaliseringen av Stadsbiblioteket i Västerås, när det gäller hörsalens programinformation, har gått för långt. Det måste bli en ändring på detta. Så ser det inte ut på andra bibliotek runt om i landet.