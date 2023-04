Sedan hösttermin 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan. Sexualkunskapen som det hette tidigare omdöps nu till Sexualitet, samtycke och relationer.

Den nya läroplanen kring sexualitet tar större plats och Skolverket förespråkar till exempel att barnens utforskning av sin sexualitet ska ske redan i förskolan.

Bakom denna förändring ligger EU:s införande av WHO-standard för sexualkunskap. Det räcker inte längre att prata om biologi och preventivmedel utan småbarn redan i förskolan ska uppmuntras av pedagogerna att får en positiv syn på sex och njuter av sina kroppar som det står ”...njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom”. (Citat ur Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010.)