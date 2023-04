Det har ofta skrivits om den dåliga äldrevården men ingenting förbättras utan nedmonteringen fortsätter.

Anna Nordin (M) är kritisk och tycker att antalet upphandlingar av äldreboenden bör öka för att få in fler aktörer som driver äldreboenden. Jag tror tvärtom att det är just för att vi fått in privata aktörer som det blivit som det blivit. Man har fått tävla om att utföra arbetet på billigaste sätt och det har gjort att man dragit ner på personal, och sedan har kommunen inte kontrollerat att man fått det man ska för pengarna.

Det behövs mer personal och för att få det så måste man ge de som arbetar bättre arbetsvillkor.

Sedan skulle det byggas fler servicehus där man kan flytta in före man blir 90 år och där man kunde få hjälp fast man inte var jättedålig. Som servicehusen var förr.

NLR