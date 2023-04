Investerare som i närtid sätter sina pengar i nya atomreaktorer saknas.

Däremot saknas det inte politiskas partier som tror sig kunna vinna val på illusioner om ny, dyr och hårt statssubventionerad kärnkraft långt fram i tiden. Särskilt i kombination med partikamraternas kommunala veton i NIMBY-land. Politiska motståndare till ny konkurrenskraftig vindkraft på landbacken och till havs. Som inte behöver några statssubventioner. Många svenska och internationella investerare står redo att bygga och investera i vindkraftsparker i Sverige.

Den borgerliga regeringen vann valet 2022 på uppblåsta och orealistiska förväntningar om ny snabb och billig kärnkraft i Sverige. Samt det demagogiska propagandakriget mot ”stålskogar” av vindkraftverk. Där antalet vindkraftverk börjar närma sig 5 000 i ett glesbefolkat land med en yta på 450 000 kvadratkilometer. I genomsnitt ett vindkraftverk på var 90:e kvadratkilometer!

Fakta är att det finns 87,6 miljarder träd i Sverige enligt senaste Riksskogstaxeringen. Det är skog på riktig! Det går 17,5 miljoner träd på vart och ett vindkraftverk! Snacka om svårslagen partipolitisk demagogi som oseriösa partiers valvinnande dubbelslogans i valrörelsen.

Som Mark Twain sa: ”It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.” (Översättning: Det är lättare att lura folk än att övertyga dem att de blivit lurade.”)

Evert Jonnson