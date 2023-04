Ronaldinhos liga söker lirare på sociala medier

The Ronaldinho Global Street League, som ligan ska heta, beräknas börja under senare delen av 2023. Sugen på att vara med och spela? Organisationen bakom ligan kommer att söka efter spelare via sociala medier – där alla som känner sig manade kommer kunna lägga upp klipp där de visar sina kvaliteter. Spelarna som anses vara tillräckligt bra för ligan kommer att erbjudas platser i de olika lagen.