Varför ska ungdomarnas verksamhet få gå åt sidan och vika sig för att Svenska kyrkan i Västerås ska spara pengar?

Under våren har ungdomsverksamheten fått flytta tillbaka till Knetkgården i Hökåsen efter att bedrivit verksamhet i Hubbo kyrka under ett år som gjort att Knetkgården stått tom under det året.

Nu kommer ungdomarnas verksamhet få flytta igen och tillbaka till Hubbo. Då ställs frågan till Svenska kyrkan i Västerås. Hur kan det vara billigare att värma upp en kyrka från 1300-talet under vintern, eller hur kan det vara möjligt att bedriva verksamhet i den lokalen? För att sedan riva Knetkgården om kanske två eller tre år. Är det inte då bättre att låta verksamheten få bedrivas vidare i den relativt moderna lokalen tills att lokalen ska försvinna? När lokalen vid Hubbo kyrka är bristfällig och är i behov av renovering.