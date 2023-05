Hindret för detta är de parkeringsbolag som säljer parkering i köpcentret Igor och köpcentret Punkt där kostanden är för hög för att göra Västerås centrum till det självklara alternativet ställt i relation till gratisparkeringarna i utkanterna.

I Västerås centrala delar finns vårdnäringar, vårdcentraler, tandläkare, fysioterapeuter med flera vars patienter alltså behöver betala dyrt för att parkera. Där finns det stora utbudet av kultur (teater, biograf, konserthus etcetera) och restauranger. Utbudet av träningsmöjligheter i Västerås centrum är betydande (Västerås är Sveriges gymtätaste stad). Företrädesvis äldre motionärer, familjer med barn väljer bort träning i centrum på grund av höga parkeringsavgifter.

I parkeringshuset Igor gapar det översta parkeringsdäcket vanligtvis tomt under förmiddagarna måndag till fredag. Det genererar inga intäkter.

Dagsaktuell kostnad är 24 kronor per timme eller 8 kronor per 20 minuter. Ett besök i Västerås centrala delar under tre timmar kostar följaktligen 72 kronor, en kostnad som allt fler drar sig för.

Att parkera är en servicemöjlighet för dem som besöker staden är givet, därför behöver parkeringsservicen anpassas efter stadens utbud, inte tvärtom, såsom det nu har kommit att bli. Allt färre butiker, allt färre kunder, alltmer utarmat.