VLT granskar skolbrotten i Västerås

Läraren Åsa blev hotad och var tvungen att anmäla sin elev: ”Jag skulle huggas”. Lärarvikarien Johan grep in när en elev var våldsam – och blev själv anmäld. Nära hälften av alla elever upplever att de utsatts för någon slags brott eller kränkning – och den vanligaste platsen är i skolan.

I maj startar vi en artikelserie om skolbrotten i Västerås. Under publiceringen arrangerar vi också en livesänd debatt med de ansvariga politikerna, direkt från Västerås stadsbibliotek. Under hela publiceringsperioden håller vi även en chatt öppen där du har chans att kommentera och ställa frågor, både inför och under debatten. Följ debatten på vlt.se och i VLT:s app, eller delta som publik på plats.

Följ vår serie.

Berätta om dina upplevelser.