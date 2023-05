Glenn Hughes under Sweden Rock 2018. En fantastisk basist och sångare, känd inte minst från Deep Purple.

Innan konserten, som jag skjutsade Glenn till, hann vi prata om livet, döden, kärleken, sorgen, Elvis och Gud. Glenn berättade också att detta album, släppt 1992, var det första han spelade in utan att vara påverkad av varken droger eller alkohol.

Det första albumet som Glenn Hughes, enligt egen utsago, spelade in utan att vara påverkad av droger eller alkohol.

Det är därför jag känner mig lite grann som Glenn Hughes just nu, även om jag långt ifrån kan jämföra mig med honom varken när det gäller talang eller missbruk. Men, den här krönikan skrivs i vilket fall utan nikotin i blodet.

Ja, jag håller på att försöka sluta snusa och det gör mig patetiskt ynklig. Det är nämligen fruktansvärt smärtsamt för en storsnusare som kan likna sig vid en annan Glenn. Strömberg.

Ni känner till den Glenn. Fotbollsikonen och den den numera härlige expertkommentaren med den klingande göteborgskan. Han har dessutom alltid en praktfullt putande överläpp.

Jag såg ett videoklipp med Glenn när han lade in sju portionssnusar i samma prilla. Jag är i samma klass. Nästan. Jag lägger alltid in minst tre i samma prilla. Därefter fylls de på med ett par till och vid jämna tillfällen har jag nått Glenn-klass. Sju prillor under läppen. Då har livet känts gott.