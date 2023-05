Att växa upp i Västerås är för mig något jag verkligen värdesätter. Om man bortser från det självklara, som vännerna, så var Västerås fantastiskt i det att staden var stor nog för att inte kännas liten, men liten nog för att man skulle känna sig som hemma i hela staden. Det spelade inte så stor roll vart man befann sig, man hade nästan alltid någon bekant som bodde i närheten. Detta var något som blev väldigt tydligt under min gymnasietid, en period av mitt liv som formade mig mycket som människa.

När du inte skriver krönikor här studerar du just nu vid Uppsala Universitet. Vad ägnar du egentligen dagarna åt?

Just nu studerar jag sista terminen på kandidatprogrammet i Fred- och Konfliktvetenskap. Under denna termin praktiserar jag som forskningsassistent vid Uppsala Conflict Data program där jag arbetar med att koda krigsdödsfall som vi sedan för in i vår databas, som för övrigt är tillgänglig för allmänheten. Vid sidan av detta studerar jag turkiska.

Din första krönika (som kommer ut i morgon) handlar om utelivet i Västerås. Vad för andra ämnen hoppas du få skriva om framgent?

Jag hoppas kunna knyta an Västerås till större utrikespolitiska händelser via diasporor som bor i staden och även diskutera frågor rörande identitet. Jag vill också skriva om stadens fotboll, en sport jag utövade fram till förra sommaren och har stor kärlek för.

Vad är de tre bästa sakerna med Västerås?

Närheten till vatten, lokalfotbollen och att det är nära till allt utan att staden känns som en småstad.