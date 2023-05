Skolverket refererar ett flertal gånger till WHO:s material på sin webbplats och i mitt tidigare inlägg nämnde jag att FHM (Folkhälsomyndigheten) fick i uppdrag från regeringen 2019 att ta fram en strategi (nationell) för införandet av WHO:s sexualkunskap i Sverige där även Skolverket var involverat. WHO varken stiftar lag eller begränsar Sveriges självbestämmanderätt men visst har både WHO och EU inflytande, även i detta fall och som även går att hitta under rubriken Barns sexualitet, i Rikshandboken för barnhälsovård. I Rikshandboken för barnhälsovård kan man hitta koppling till WHO regional office for Europe and BZgA. Standards for sexuality education in Europe: a framework for policy makers, educational and health authorities and specialists, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg samt även länk till RFSU:s vägledning kring Barns sexualitet.

Skolverket vill hävda att det endast är läroplanen som påverkar undervisningen i för- och grundskola. Men eftersom läroplanerna inte är tydligt kring sexualundervisningens innehåll, har externa organisationer som RFSU och material fått inflytande.

Återigen anser jag att allt detta översexualiseringen av våra barn i så låga ålder är fel tänkt och riskerar inte att hjälpa våra barn utan faktiskt skada våra barn.