354 000 soldater (både ukrainska och ryska) tills nu har dödats eller skadats under Rysslands oprovocerade aggressiva attack mot Ukraina (enligt Reuters).

20 922 328 ukrainska barn, kvinnor, äldre, de med funktionsnedsättningar har tvingats lämna sina egna hem i landet där de föddes sedan ryska blodiga invasionen av Ukraina startade den 24 februari 2022. Mer än hälften av dem har återvänt till Ukraina mycket tack vare den hjälp som bland annat vi ifrån Sverige och andra västallierade har skickat.

De män och kvinnor som försvarar sina hem mot Putins kulor och bomber i Ukraina, de försvarar oss svenskar, danskar, fransmän, spanjorer, estländare, finländare samtidigt. Egentligen hela vår livsstil med frihet där vi själva bestämmer hur vi ska leva våra liv, om vi ska rösta och på vem, om vi ska samarbeta med någon och under vilka former, om vi vill tillhöra en internationell grupp av länder som samarbetar eller inte, försvaras varje dag i Europas östra del just i detta nu.