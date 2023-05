Det betygssystem som fanns under alla mina skolår, från 1952–61 och sedan i gymnasiet 1963–67 så sträckte sig betygsskalan från C till A. C = underkänd, BC = icke till fullo godkänd och A = med beröm godkänd. Blev man inte godkänd kunde det hända att det blev att gå om året. Det hände mig och flera av mina klasskamrater som körde i kemi första året på Västerås Högre Tekniska Gymnasium! Blev alltså det klassiska ”Två år i samma klass”!

I studentexamen ingick muntlig tentamen i ett antal ämnen, jag gick upp i tre. Där bedömdes kunskaperna av externa censorer, och det kunde hända att de underkände någon elev, man körde i studentexamen, det blev ingen mössa och den drabbade fick slinka ut bakvägen.

Under folkskoletiden/enhetsskolan så hade vi ibland Centrala prov, alltså standardiserade frågor som var lika för samtliga elever i årskullen över hela landet, motsvarande dagens nationella prov – med en stor skillnad! Visst var vi elever nervösa, men nervösast var läraren, för meningen med proven var att bedöma om läraren skött sitt jobb, det var alltså dennes insatser som skulle bedömas.

Elevernas kunskaper bedömdes naturligtvis efter hur det gått på de proven och de vanliga proven, men också vad man presterat under lektionstid.

Och apropå betyg, det fanns betyg i ordning och uppförande också, där kunde man också bli underkänd.

Lars Erikson

Skultuna