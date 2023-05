Tidigare i år riskerade Västerås Pride att läggas ned på grund av bristande engagemang. Att föreningen lyckades skapa en ny styrelse, och nu kan genomföra paraden, är glädjande för hela Västmanland. Beslutet kring VLT är dock att när vinden äntligen vänt lägga krokben för sig själva.

Vi lever i en tid då folkvalda politiker i Sverige försöker motarbeta Priderörelsen och HBTQ-personers rättigheter i allmänhet. Riksdagsledamoten Björn Söder (SD) har kallat homosexualitet för en sexuell avart och jämfört det med pedofili. På flera håll i landet har politiker under de senaste åren beslutat att sluta flagga med Prideflaggan. Jimmie Åkessons (SD) ihållande attacker på dragqueens i Agendas senaste partiledardebatt är bara en del av en mycket större rörelse. Det pågår en organiserad kampanj för att ta bort de vinster HBTQ-rörelsen, och därmed Sverige som fritt land, gjort under det senaste halvseklet. Att i ett sådant här läge ta den mest destruktiva delen från Metoo-tiden är så att säga not the way to go.

Metoo som briserade hösten 2017 var ett monumentalt viktigt landmärke i vårt samhälle och bidrog till en nödvändig utveckling mot ett mer jämställt land. Förhoppningsvis lyckas vi fortsätta ifrågasätta maktens mäns egenmäktigt tagna rätt att ta för sig av andras kroppar. Ibland fyller det absolut också en funktion att inte ge plats åt en anklagad och visa solidaritet med offret. Däremot mår ingen idé bra av fundamentalism. Västerås Prides ordförande Rebecka Berg verkar själv ha nått denna insikt när hon säger “Även om någon skulle vara skyldig så kan man faktiskt förändras. Och är han oskyldigt anklagad är det jättehemskt” men fortsätter sedan med att förklara att beslutet är “för säkerhets skull”. Har Västerås Pride egentligen tänkt på vad den positionen innebär?