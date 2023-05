Tyvärr lever många barn i Sverige i dag under svåra och osäkra förhållanden hemma. Men det är en grundläggande rättighet för alla barn och ungdomar att ha en trygg uppväxt. Därför är det samhällets ansvar att erbjuda skydd och stöd till alla barn och ungdomar som riskerar att utsättas för fara.

Moderaterna föreslår att ta fram en ny och modern framtidsinriktad socialtjänstlag, som ska ge socialsekreterarna fler befogenheter. I dag fattas många beslut om sociala insatser gentemot utsatta barn av politiker i socialnämnden. Moderaterna menar att det vore bättre om socialsekreterarna fattar dessa beslut. Vi litar nämligen på professionen och tycker att de är bäst lämpade att fatta dessa beslut. Däremot ska vi regelbundet följa upp och utvärdera besluten. Det är ett viktigt politiskt ansvar att se till att det blir gjort.

Socialtjänsten måste också få bättre verktyg att sätta in insatser för barn som blir utsatta för hot om våld, våld eller rena övergrepp. Ett problem i dag är att föräldrarna i många fall måste ge sitt samtycke till att socialtjänsten sätter in insatser för att hjälpa dessa barn. Moderaterna menar att insatser till barn under 15 år ska kunna bli genomförda även utan föräldrarnas samtycke, när det är föräldrarna som utsätter barnet för våld, hot eller övergrepp.

Moderaternas förslag:

- Ta fram en ny socialtjänstlag som flyttar beslut från politiker till socialsekreterarna.

Socialtjänsten ska kunna ge stöd och hjälp till barn under 15 år utan föräldrarnas samtycke, om föräldrarna är roten till problemen

- Ta fram tydliga riktlinjer för barn- och familjeutredningar.

Många av landets socialsekreterare är oerfarna och nyexaminerade socionomer. Därför behöver vi ett metodiskt handledarstöd och strukturerade introduktionsutbildningar för socialtjänstens medarbetare. Det bör också tas fram tydliga riktlinjer för handläggning av ärenden, eftersom skillnaderna är stora i hur kommuner arbetar med barn- och familjeutredningar. Det anser vi är orimligt.