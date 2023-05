Sälgen är en så kallad tvåbyggare, den har alltså hon- och hanblommor på skilda plantor. Honblommorna ger mat till humlor, bin och fjärilar medans hanblommorna ger mest byggnadsmaterial.

Gamla sälgar är otroligt viktiga att bevara. Den ger hem åt många insekter och organismer. Låt den stå kvar.

Det är tyvärr så att många av våra livsviktiga pollinatörer och insekter minskar kraftigt i antal. Lär gärna dina barn om hur viktigt det är att vi förstår hur ekosystemet fungerar.

Lär dem också att utav en larv blir det en vacker fjäril en dag!

Så om du bara ska plantera ett träd i år – plantera en sälg! Då har du gjort en stor insats för den biologiska mångfalden.

Save the bumlebees and the trees. Save the sallow