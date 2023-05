Det forskarna nu är rädda för är att Golfströmmen kan bromsas upp. Våra politiker måste inse att de måste ta viktiga beslut. Maximera våra kolsänkor, sluta investera i fossila bränslen, göra kollektivtrafiken avgiftsfri, göra ekocid till ett brott, främja beslut för att gå över till en mera växtbaserad diet, förbjud reklam för koldioxidintensiva produkter och tjänster är bara några punkter som politikerna kan jobba med.

Allt för att rädda våra barn och barnbarns framtid.

Det är vi vuxna som har ställt till det. Nu är det dags att städa upp. Koldioxidutsläppen måste ner.

We must act on climate change now