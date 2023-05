Inledningsvis trodde jag att det var ett samtal för övertalning av samarbetet och ville egentligen ej eller ens hade den tid att lägga med att gå in på detalj på själva orsaken, också med respekt för tidigare års samarbeten då jag vill ej skapa osämja, samt att det problemet är mer komplext, men det blev tyvärr tvärtom.

Jag kan säga att under själva intervjun blev jag överrumplad och ej 100 procent närvarande på grund av omständigheter och har ej heller erfarenheten att ge pressade intervjuer, det här var första gången jag blev ställd mot väggen, jag får väl tacka för erfarenheten. ( "Västerås Pride bojkottar VLT" , VLT den 11 maj)

Vi har den förmånen att välja vilka vi vill ingå samarbete med och kan därmed vara idealistiska och avvisa olika former av sponsring av företag som kan misstänkas ha en egen agenda att då använda sig av Pride och för varumärkesändamål. I det här fallet med krönikören kan det tänkas att deras behov är större och VLT:s kontring var att blåsa på ord som bojkott och att vi ej står för rättvisa och demokrati och så vidare och dessutom göra artikeln gratis att läsa vilket det ej har varit med tidigare intervju. Jag förstår som jag sa i intervjun att vi kan framstå som att ej vara rättvisa i frågan men det är annat bakom och det är frågan om pinkwashing. Det är av detta skäl att rädslan finns att fortsätta ingå samarbetet med VLT att vi då skulle acceptera pinkwashing. Och hur det skulle se ut utåt i hbtq-rörelser när vi vill föregå med gott exempel och vara konsekventa i vårt samhällsnyttiga arbete.

Vi ärvde frågan av förra styrelsen vilka även där hade ej sett ett fortsatt samarbete om de ägde frågan i dag och deras skäl får stå för dem och det är inget jag går in på.

Jag har uppfattat att VLT:s intention med att ha samarbete med Västerås Pride har varit endast för deras "image", det ser bra ut för dom som företag att ha ett samarbete med en aktiv hbtq-rörelse då de kan framstå som mer progressiva och framåtriktade, vilket, per definition, är pinkwashing. Av just denna anledning har detta kontroversiella beslut tagits.

"Många företag har setts utnyttja initiativ som Pride för ekonomisk vinning genom att ändra sina logotyper till regnbågen under Pride-månaden, introducera regnbågsrelaterade produkter endast under den perioden, eller sponsra Pride-evenemang endast för varumärkesändamål. Denna strategi kan vara frustrerande för hbtqi-samhället, eftersom de används för tokenism utan något genuint engagemang från företaget.”

William Widfors

adjungerad styrelseledamot

Februari -23, blev 7 personer invalda i styrelsen, den tidigare avgick och ingen av oss har jobbat med styrelsearbete och det har varit en utmaning i många avseenden, även att komma in och ta tag i arbetet med att få till allt rätt och planera en Pridefestival och tiden går fort fram. Det problem vi har haft är viljan att verkligen finnas tillgänglig på möten eller messenger som vi använder oss av mellan mötestillfällena och största problemet av alla är arbetsinsatsen. Jag gick in med inställningen att blir vi färre än 4 vid val av styrelse, så ställer jag inte upp för jag har redan mycket arbete yrkesmässigt då jag är regionmanager för Norden plus samtidigt med detta en nyligen avslutad roll som operation manager, har ett föreningsengagemang till inom hbtq samt engagerar mig i företagets LGBTQ grupp, Womens platform, DIB council (Diversity, Inclusion & Belonging) med mera.

En efter en droppar av ur styrelsen för just arbetsbördan, hur man uppfattar den är självklart individuellt. Jag har uppfattats som en robot, där jag bara tagit mig an allt och tar även det som ej blivit gjort av andra, allt för att få till en Pridefestival i år.

Det kan förståeligt nog uppfattas utåt när styrelsemedlemmar droppar av att det skulle bero på intriger eller motsättningar vilket är fel uppfattat, man vill helt enkelt inte att det ideella arbetet tar för mycket av sin fritid helt enkelt. Jag är övertygad att de som arbetar ideellt i föreningar känner igen detta. Jag har även erbjudit mig att avgå självmant men ingen respons, antagligen med farhågan att då blir det inget Pride av i Västerås och det har varit mitt mål att det blir av.