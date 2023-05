Under december 2021 – januari, februrari 2022 fick delar av hushållen elprisstöd av den förra regeringen. Nuvarande regeringen gav också stöd under samma period, under tre månader fick hushåll som var berättigade till elstöd, dubbla bidrag med stor el-förbrukning till villor och sportstugor, det var mycket generöst.

Lite förbehåll borde finnas gällande åtgärder för att minska sitt elberoende när stödet delas ut.