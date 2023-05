Det märkliga är dock att dödstalen i covid-19 är 18 och 15 gånger högre per miljon invånare i USA respektive Europa än i Afrika, där bara 30 procent av befolkningen är ”fullvaccinerad”. Två tredjedelar av dödsfallen i covid-19 skedde också efter det att mRNA-vaccinet lanserats.

Ser vi på Sverige så dog cirka 20 000 personer med en covid-19-diagnos under pandemins tre år (februari 2020 till februari 2023). Ser man på totala döda per år så ligger Sverige på drygt 91 000 personer i medeltal per år under de 5 åren innan pandemin. Men 2021 dog faktiskt något färre än under 2018 (91 958 mot 92 185). Ser man på de tre pandemiåren ökade dock dödstalen i snitt med 4,3 procent per år – högst 2020 och 2022. Men en stor del av dem med covid-19 i dödsattesten skulle förmodligen dött ändå under perioden 2020 och 2021.

Frågan är hur stor triumf pandemin var för vetenskapen då vi nu ser en klar överdödlighet i bland annat EU och USA som ingen vet vad den beror på. I Sverige var det en topp med 31,54 procent överdödlighet den25 december 2022, det vill säga i klass med de dagar det var som värst under pandemin. Någon siffra på hur många av dessa det var som hade en covid-19-diagnos framgår inte av statistiken.

Man önskar att bara en bråkdel av det drygt 900 miljarder kronor som enbart WHO spenderat för att påskynda vaccinutvecklingen hade lagts på att sammanställa den forskning som redan finns kring hur vår livsföring stärker vårt immunsystem och minskar våra ”vällevnadssjukdomar”. Detta för att ge människor ett val byggd på vetenskaplig grund hur de vill leva. Det vore en seger för vetenskapen och inte som nu bara för medicinindustrin.

Pehr-Johan Fager

Oberoende debattör