Rusning till apoteken efter lusmedel

Apotekens försäljning av lusmedel ökar kraftigt, rapporterar SVT. Hittills i år har den totala apoteksmarknaden sålt fler lusmedelsförpackningar än under hela förra året. 461 000 förpackningar har gått åt under våren jämfört med 363 000 under hela 2022, en ökning med 27 procent i volym.