47 tankbilar utkörda – akut vattenbrist

Villorna i Skästa hage får inte sitt vatten via Mälaren, utan via grundvattenbrunnar. Tidigare under året låg områdets förbrukning på 18 till 20 kubikmeter per dygn, men i mitten av maj låg dygnsförbrukningen på 75 kubikmeter. Ökningen på cirka 400 procent har lett till att brunnarna blivit hårt belastade, och inte fungerar som de ska.

"De har t.o.m. tömts till så låga nivåer att underliggande saltvatten sipprat in i en av brunnarna. Detta innebär att den brunnen kan ha blivit permanent skadad och obrukbar", skriver Mälarenergi på hemsidan.

Mellan den 15 och 23 maj har 47 tankbilar körts ut till Skästa, med dricksvatten från Mälaren. De har kopplats till lågreservoaren under mark.

Lösningen är enligt Mälarenergi inte hållbar, utan boende måste enligt bolaget ta större ansvar för att hushålla med vattnet.

Mälarenergi utreder nu om en av brunnarna fått permanenta skador och överväger att sänka vattentrycket ytterligare. Sedan tidigare har vattentrycket redan sänkts, för att se till att de två andra brunnarna inte skadas och för att se till att vattnet räcker till.

Bevattningsförbud råder fortsatt, något som innebär att det är förbjudet att vattna med vattenspridare och fylla stationära pooler med dricksvatten.