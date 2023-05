Är Kardashians fortfarande relevanta?

När realityserien "Keeping up with the Kardashians" började sändas i USA 2007 var det knappt någon som visste vilka medlemmarna i familjen var. Men i takt med att serien intog förstaplatsen på realitytronen blev även systrarna Kardashian/Jenner och deras mamma och manager Kris Jenner några av världens mest kända, rika och inflytelserika personer.