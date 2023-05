Parkeringsplatsen Felix på Kyrkbacken anlades 1971. Då kostade en parkeringsplats 35 kronor per månad. Långt senare, 2019, kostade en plats 475 kr. Men sedan hände något. 2021 kostade en plats 700 kr och nu skall priset ökas till 900 kr per månad. Det är en höjning på 90 procent på tre år. För det priset får man hyra en plats utan el på en skräpig parkering med potthåll i asfalten. Underhåll och snöröjning saknas. Parkeringsplatserna är dessutom smalare än gängse standard. Samtidigt erbjuder EasyPark på samma parkeringsyta boendeparkering för 525 kronor per 30 dagar. Hur kan EasyPark erbjuda en boendeparkering som är 375 kronor billigare på samma parkeringsyta? Västerås stads parkering borde vara billigare än EasyParks.