KLART: VLT direktsänder Vårruset

Fakta

För att ta del av livesporten krävs från och med den 22 maj att du är papperstidningskund eller har något av de digitala paketen "Digital Premium" eller nya "+Allt".

Har du idag en sajtprenumeration på det minsta paketet "Digital", kan du enkelt uppgradera till +Allt direkt på sändningssidan för livesport, eller redan nu genom att klicka här. Då har du fortsatt tillgång till både livesport och övriga lokala sajter inom Bonnier News Local. Dessutom ingår alla artiklar på DN.se och Expressen.se.

Alla kommande sändningar, repriser och höjdpunkter finns att se på vlt.se/livesport.



För bäst användarupplevelse rekommenderas Apple tv, chromecast eller en hdmi-anslutning från dator till tv. För dig som tittar via en Appleprodukt rekommenderas Apple tv. Genom att ladda ner vår nyhetsapp till mobilen kan du se matcherna via chromecast eller Apple Airplay. Det går även att se matcherna direkt på mobilen, läsplattan eller via din dator.