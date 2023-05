Kommunalrådet Vicki Skure-Ericsson (C) och hennes kollegor har tyvärr gömt sig under en våt filt i flera år. Skötsel av stadens gräsplaner är under all kritik. Mer jord än gräs. Undantaget är möjligtvis Apalby som går under externt skötselavtal.

Det byggdes en konstgräsplan på Önsta som är mer lapptäcke och mopedåkningsyta än fotbollsplan. Sopning/plogning på vintern ingick tydligen inte heller. På den nya konstgräsplanen på Wenströmska glömdes lysen för att kunna användas på vintern. Det är trots allt mestadels mörkt ute då.