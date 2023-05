I vlt.se fick jag den 21 maj en debattartikel publicerad där jag bland annat tog upp antal döda i covid-19 och vaccinationsgrad. Den visade att det var 17 respektive 18 gånger högre dödlighet per miljon invånare i EU och USA än i Afrika. Detta trots att det var 70-80 procent som var fullvaccinerade i västländerna mot 30 procent i Afrika.

Nu har jag tittat mer på data från ”Our World in Data” som publiceras av John Hopkinsuniversitetet i USA. Där finns ett land som sticker ut när det gäller låg dödlighet, och det är Papua Nya Guinea, som är den östra delen av ön Nya Guinea. Till ytan som Sverige och med motsvarande antal invånare. Där dog 66 personer per miljon, och de hade en vaccineringsgrad på 3,2 procent. Med 25 gånger högre vaccinationsgrad i USA var det 50 gånger fler som dog per miljon, och med ännu högre vaccinationsgrad i Sverige var det 35 gånger fler.