I romanen "Okänd soldat" har den finska författaren Väinö Linna beskrivit hur kampviljan hos de finska soldaterna minskade så fort de passerat den gamla ryska gränsen under fortsättningskriget mot Sovjet 1941-44. De hade då redan återerövrat vad de förlorat av finsk jord under vinterkriget 1940-41, och ställdes inför försök till erövring av något som innan kriget varit ryskt. Finland förlorade fortsättningskriget, samtidigt som Hitlers trupper förlorade mot Sovjet längre söderut. De ukrainska soldaterna bör undvika att ställas i en lika svår situation som de finska under andra världskriget.

Sverre Haukeland