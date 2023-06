Den nivå Hjelm refererar till om 33 000 kronor per månad är hämtad från Tidö-avtalets medianlön om 33 200 kronor och är i nuvarande regeringsförslag inte aktuell. Hjelms analys av invandrare med jobb och egen försörjning i Sverige som utvisas på grund av någon mindre petitess och fel gjorda av arbetsgivare har jag och de flesta förståelse för. Naturligtvis borde Svenska Migrationsverket kunna producera en utredningsnämnd för överprövning som agerar med sunt förnuft utan att styras av byråkratiskt och slaviskt följande av skrivna regelverk.

I VLT den 30 maj gör ledarskribenten Max Hjelm gällande att våra familjer kommer att få sämre vård. Hjelm målar sin bild inte bara med breda penseldrag utan även med direkt felaktiga påstående och slutsatser. Regeringens nu lagda förslag går ut på att höja lönegolvet för arbetskraftsinvandring från dagens 13 000 kronor per månad till 26 500 kronor.

Vad Hjelm undviker att nämna i sin ledare är det faktum att Sverige i dag har cirka 650 000 arbetslösa, varav den absoluta merparten är människor med utländsk bakgrund. Dessutom är den siffran i högsta grad missvisande eftersom den som arbetar EN timma i veckan inte registreras som arbetslös. Ett mera korrekt mått på arbetslösheten i Sverige vore att ange hur många som inte är självförsörjande och då skulle de 650 000 bli betydligt fler, kanske till och med dubbelt så många.

Många vill säkert påstå att de flesta av den gruppen heller inte vill arbeta men då torde den enkla lösningen vara att drastiskt sänka ersättningsnivåerna så att det blir tydligt lönsamt att utbilda sig och skaffa ett arbete. Utbildning i Sverige är till skillnad från i deras hemländer gratis och öppen för alla. Det finns med andra ord mängder med tillgänglig arbetskraft redan på plats i Sverige som dessutom kostar skattebetalarna enorma kostnader.

Det ska inte mycket intelligens till för att inse att det är i den stora gruppen vi i första hand ska motivera, utbilda och sysselsätta snarare än att importera än mer arbetskraft till låglöneyrken, det vill säga under 26 500 kronor per månad. De välutbildade experter som den svenska industrin skriker efter berörs inte av det föreslagna lönegolvet om 26 500 kronor per månad.

Hjelm påstår felaktigt att regeringens nya förslag skulle sätta käppar i hjulet för svensk arbetsmarknad och negligerar totalt dagens höga arbetslöshet och de resurser som torde finnas där. Dessutom glömmer Hjelm fullständigt bort den trafficking och utnyttjande av importerad arbetskraft som dagens system innebär och uppmuntrar. Trafficking med arbetskraft i Europa omsätter i dag nästan i nivå med narkotikamarknaden och det är i huvudsak lågutbildad arbetskraft som utnyttjas och lever under fruktansvärda omständigheter.