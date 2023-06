BILDEXTRA: Djäkneberget blev en kokande blågul gryta

Under blå himmel och under en stekande gul sol, firade tusentals människor den blågulaste av alla dagar. På Djäkneberget fanns allt från marsch och fanor till blå FN-baskrar, veteranflygplan i luften och sjungande västeråsare. Plus stjärnor som Timo Räisänen, Melanie Wehbe och Nassim Al Fakir.