Jag är väldigt trött på att se en del av mina skattepengar gå till diktatorer över hela världen. Eller diverse andra saker. Ändå fuskar jag inte med skatten utan i demokratisk anda finner jag mig i fattade beslut. Kanske något att tänka på för alla som så ofta påpekar att ni är så godhjärtade och solidariska men ändå stolt berättar att ni minsann kommer att strunta i det som inte passar er agenda?

It is okay when we do it