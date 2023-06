VIRRENS VÄRSTA

► Skjutningarna. De ständiga fruktansvärda morden och handlingsförlamningen avslöjar så mycket om det allra, allra sämsta med politik: Populistiska pajaslöften. Högerregeringen fick makten genom att lova en massa tuffa tag som skulle lösa alla förortsproblem. Naturligtvis är det inte så enkelt. Vilket vi ser nu. Det fattade de såklart själva. Hur kunde väljarna ens tro det? Samling över blockgränserna krävs. Var lite vuxna nu, allihopa!

► ”Wheatervanes”, album, Jason Isbell and the 400 Unit. Drive-By Truckers var ofta ett bländande band. Isbell solo har också bjudit magiska stunder, särskilt urfina ”If we were vampires”. Men han når inte riktigt upp till de största inom amerikana. Än.