Det är en solig fredagskväll i Juni och jag rullar sakta in med bilen på Lundby IP, Bosnisk SKs hemmaplan. Här ute är allt lugnt och stillsamt. På andra sidan av den lilla landsvägen ligger en kyrka, och från planen kan man skymta ICA-lagret. Jag kliver ur bilen och möts genast av en kram och ett stort leende. Mannen jag träffar heter Bakir Haskic, min före detta fotbollstränare i BK30 där jag spenderade majoriteten av mina år som ungdom. Numera är han aktiv i Bosnisk SK, vilket han varit under en längre tid. Vi har inte setts på flera år men det känns som att tiden haft noll påverkan på vår relation. Allt är som det brukade vara. Bakir och jag sätter oss bredvid planen och jag introduceras till klubbens ordförande Esad Colak. Samtalet som följer tar oss in på en historia om hur människor från Europas största krig på 90-talet hittade ett nytt hem i Västerås, och hur de tog med sig en liten bit av det gamla hemmet dit.