Stort tack till Västerås stad som gynnar den biologiska mångfalden genom att låta klövern växa på gräsytorna nere vid Östra Hamnen. Detta gynnar våra hotade pollinatörer och gläder oss flanörer! En klövergräsmatta behöver ett minimum av underhåll och blommorna ger mat till våra hotade humlor, vildbin och fjärilar.

